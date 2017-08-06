Bursa'nın Kestel ilçesinde, kamp yaptığı Uludağ'ın eteklerindeki kırsal Alaçam Mahallesi yakınlarında kaybolan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Eren Gürbüz'ün cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, dün ilçesi Alaçam Mahallesi mesire alanında düzenlenen Artvin Yusufelililer Şenliği'ne katılan Eren Gürbüz akşam saatlerinde çadırını kurarak kamp yaptı. Buradaki bir tesiste yemek yiyen Gürbüz, kamp yaptığı noktadan ormanlık alana doğru yürüyüşe çıktı. Ailesi uzun süre gence ulaşamayınca, durumu jandarmaya bildirdi.



Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri, kayıp genci bulabilmek için gece geç saatlere kadar arama yaptı. Gece ara verdikleri çalışmalarına sabah yeniden başlayan ekipler, saat 09.00 sıralarında Taşbaşı mevkisinde kayıp gence ait malzemeleri buldu.





CANSIZ BEDENİ 70 METRE AŞAĞIDA BULUNDU



Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler gencin, yaklaşık 70 metre aşağıda hareketsiz şekilde yattığını belirledi. Patika yol ve halat sistemi kurarak söz konusu noktaya inen ekipler, kayıp gencin öldüğünü belirledi.





Gürbüz'ün cesedi, halat sistemiyle yaklaşık 30 dakikada bulunduğu yerden çıkarıldı.



Dağlık bölge olduğu için traktörle bölgeye ulaşan cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Gürbüz'ün AKUT öğrenci topluluğundaki sosyal sorumluluk projelerinde görev aldığı öğrenildi.

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