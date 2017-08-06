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Alanya'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı

06 Ağustos 2017 Pazar, 21:11:44 Güncelleme: 21:13:19 AA

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Mehmet S. yönetimindeki 07 LRB 58 plakalı otomobil, Yaylalı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Hakan A.'nın kullandığı 07 YG 077 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 11 dakika önce
    yaralı sayısı ve resmi görünce herhalde 3-4 araba birbirine girdi dedim. o iki arabaya 12 kişi iyi sığmışlar
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