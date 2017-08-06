Bursa'da tadilat sesine kızan bir kadın evini ateşe verdi. Yangında kendi de yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, H.F. (41) üst kattan gelen tadilat seslerine kızdı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen kadın evdeki benzini dolaplara döktü. Daha sonra evi ateşe veren H.F.'nin evi yanmaya başladı.





İHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, karın bölgesinde yanıklar oluşan H.F. hastaneye kaldırıldı. Yangınla alakalı soruşturma sürüyor.