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Bursa'da tadilat sesine kızan kadın evini yaktı

Osmangazi ilçesinde, üst katındaki tadilat seslerinden rahatsız olan bir kadın, evini ateşe verdi. Alevlerden dolayı yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı

06 Ağustos 2017 Pazar, 22:01:28 Güncelleme: 22:11:51 İHA

Bursa'da tadilat sesine kızan bir kadın evini ateşe verdi. Yangında kendi de yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. 
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.F. (41) üst kattan gelen tadilat seslerine kızdı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen kadın evdeki benzini dolaplara döktü. Daha sonra evi ateşe veren H.F.'nin evi yanmaya başladı.



İHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, karın bölgesinde yanıklar oluşan H.F. hastaneye kaldırıldı. Yangınla alakalı soruşturma sürüyor.

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