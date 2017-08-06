Esenyurt'ta ayakkabı tabanı imalatı yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrikanın çatı kısmında maddi hasar oluştu.



DHA'nın haberine göre, Akçaburgaz Mahallesi 42 sokak üzerinde üç katlı ayakkabı tabanı imalatı yapan bir fabrikada akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çatı kısmında yangın çıktı.



İhbar üzerine çevre ilçelerde bulunan ekipler yangına müdahale etti. Olay yerine zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Zabıta Ekipleri, çevrede güvenlik önemi aldı. Yangına köpükle müdahale eden itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları ise devam ediyor.





Öte yandan, otomobiliyle yolda seyir halinde olan bir kişi yangını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



Görgü tanıklarından güvenlik görevlisi Yakup Özgüney, "Akşam 19.30 sıralarında karşı tarafın bekçisi arkadaş duman çıktığını söyledi. Biraz çıkan dumanlar bir anda parladı, çatı katında patlama falan oldu. İçeride çalışan kimse yoktu" dedi.

Esenyurt