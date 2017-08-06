Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Karakollar Mahallesi'nde 14 yaşındaki bir çocuğun pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğü olayda yaralı sayısı 5'ya yükseldi.



İHA'nın haberine göre, jandarma tarafından köyde ve düğün salonunda yapılan aramada 2 çocuğun üzerinde daha silah ele geçirildi.



Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında düğün salonunda bir kişinin ölümüne ve 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan 14 yaşındaki M.Ö.'nün yanı sıra E.Y.G. ve E.C.K. isimli çocukların üzerinde de silah ele geçirildiği öğrenildi.



Olayda açtığı ateş sonucu ölüme sebep olan M.Ö. ile birlikte E.Y.G. ve E.C.K. da gözaltına alındı.



OLAY



Çine ilçesine bağlı Karakollar Mahallesi'ndeki bir düğünde 14 yaşındaki M.Ö.'nün pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açması sonucu yüzünden yaralanan 11 yaşındaki Günay Kaygusuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Hüseyin Okuyan (33), Özay Öztürk (38), S.G., E.C. ve M.E. ise yaralanmıştı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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