Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, çalıştığı tarlada patoz makinesinin içine düşen işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mardin'den mevsimlik işçi olarak Bandırma'ya gelen 19 yaşındaki Bayram Yılan, ilçeye bağlı Doğa Mahallesi'nde tarlada nohut hasadı yaparken patoz makinesinin içine düştü. Bayram Yılan, burada yaşamını yitirdi.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Makine içinde sıkışan ceset, itfaiye ekiplerinin makinenin bazı bölümlerini kesmesiyle bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Yılan'ın cesedi, Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.