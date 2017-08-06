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Sakarya Hendek
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Sakarya'da düğün konvoyunda ateş açıldı: 7 yaralı

Açılan ateş sonucu traktörde bulunan fındık işçileri yaralandı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:08:31 Güncelleme: 01:11:07 AA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, düğün konvoyundan av tüfeğiyle ateş açılması sonucu, saçmaların isabet ettiği 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıdere Mahallesi mevkisinde seyreden düğün konvoyundan av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu savrulan saçmalar, traktörde bulunan fındık işçilerine isabet etti.

Hafif yaralanan 7 kişi, Hendek İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayakta tedavi olan işçilerin taburcu edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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