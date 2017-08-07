Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 7 Ağustos 2017 Pazartesi günü raporu.

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KIRŞEHİR'DE FETÖ SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA

Kırşehir'de 2 gün önce düzenlenen operasyon sonrası örgüt üyeliği ve örgütle bağlantıları oldukları öne sürülen 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ / PDY terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında inceleme başlatılan M.S., S.Ş.,T.K.K.,N.K.,M.V.,'nin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Emniyette ki ifadeleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen şüphelilerden T.K.K.,M.S., ve M.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)