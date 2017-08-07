Önder Gözyuman, 2003 yılında Çorum Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde er olarak görev yaparken Çorum Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü, müdahalenin ardından birliğine gönderildi. Ertesi sabah kontrole gidildiğinde Gözyuman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Askeri Savcılık, soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda, Gözyuman’ın ölümüne neden olan hastalığın, kesin olarak tespit edilemediği, kendisinde var olan fakat tıbben tespit edilemeyen bir hastalığa bağlı akciğer ve beyin ödeminden kaynaklandığı belirtildi. Gözyuman’ın ailesinin, 2016 yılında çocuklarının vazife malulü sayılarak, kendilerine maaş bağlanması için yaptıkları başvuruyu Sosyal Güvenlik Kurumu reddetti. Bunun üzerine Gözyuman Ailesi avukat İsmail Kılıç aracılığıyla, Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Mahkeme, er Gözyuman’ın vazife malulü sayılarak, ailesine maaş bağlanmasına hükmetti. Kararda, “Askeri birimlerin kontrolündeki kışlada meydana gelerek ölümüne sebebiyet veren rahatsızlığının vazifeden kaynaklanmadığını ispat etme yükümlüğünün devlete ait bulunduğu, kaldı ki davacının askerliğe alımında sağlık kontrolünde anılan rahatsızlığa rastlanılmadığı ve devletin, sorumluluğu üstlenmesi gerektiği...” denildi.

"GÖREV ŞEHİDİ SAYILDI"

Ailenin avukatı İsmail Kılıç, kararı şöyle yorumladı:

“Askerlik sırasında ölen askerlerin vazife malulü sayılması talebiyle açılan davalarda, idare mahkemeleri, ‘görevin sebep ve tesiriyle’ meydana gelip gelmediğine bakıyorlardı. Ancak bu davada, mahkeme artık kendisinden kaynaklı hastalık vs. gibi nedenle de askerin hayatını kaybetmesi halinde, vazife malulü (görev şehidi) sayılmasına karar vermiş durumdadır. Emsal bir karardır.”

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