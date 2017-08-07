İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı, yeni haftada da 34-35 derecelerde seyredecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu hafta kentte parçalı bulutlu havanın güneşli hale gelmesi ve rüzgarın hızının artmasıyla sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Son tahminlere göre, bugün İstanbul'da sıcaklık 24 ila 35 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise öğle saatlerinden itibaren 40 dereceyi bulacak.

Bugün kendisini gösterecek sıcak hava, etkisini haftasonuna kadar devam ettirecek. Kentte yarından itibaren sıcaklık bulunduğu seviyeleri korurken, rüzgar da saatte 27 kilometre hızla esecek. Buna göre yarın sıcaklık en düşük 23, en yüksek ise 35 derece olacak. Çarşamba günü bu durumda fazla değişiklik beklenmezken, az bulutlu bir havada sıcaklığın en düşük 24, en yüksek ise 34 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR

Perşembe günü az bulutlu hava seyrini devam ettirirken, rüzgar şiddetini artıracak. Bu bağlamda sıcaklığın perşembe günü en düşük 24, en yüksek ise 35 derece olması öngörülüyor.

Haftaiçinin son gününde İstanbul'da az bulutlu hava devam ederken, rüzgarın hızı saatte 26 kilometreyi bulacak. Cuma günü beklenen en düşük sıcaklık 24 dereceyken, gün içinde sıcaklığın 35 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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