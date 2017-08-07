Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Ayrıdam köyünde su kanalında çalışan işçi Hulusi Erkaya (32) kanalda oluşan göçüğün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, ekiplerin çalışmaları sonucunda göçüğün altından çıkarılan Erkaya, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Erkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.