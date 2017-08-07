ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Adana
GÜNDEM

Adana'da ailesinin eğitimine devam etmesini istemediğini söyleyen kız çocuğu polise başvurdu

E.Ç, ortaokul mezunu olduğunu, liseye devam etmek istediğini ancak ailesinin kendisini okutmak istemediğini öne sürdü

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:29:35 Güncelleme: 11:00:24 AA

Adana'da ortaokulu tamamlayan kız çocuğu, ailesinin eğitimine devam etmesini istemediğini öne sürerek polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki E.Ç, kent merkezindeki evinden kaçıp polis merkezine gitti. E.Ç, ortaokul mezunu olduğunu, liseye devam etmek istediğini ancak ailesinin kendisini okutmak istemediğini öne sürdü. Bunun üzerine E.Ç, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen kız çocuğunun durumuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 45 dakika önce
    hep öyle olur.hep aile şuçlu olur.milli eğitimin propağandasıdır.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER