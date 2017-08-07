Adana'da ortaokulu tamamlayan kız çocuğu, ailesinin eğitimine devam etmesini istemediğini öne sürerek polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki E.Ç, kent merkezindeki evinden kaçıp polis merkezine gitti. E.Ç, ortaokul mezunu olduğunu, liseye devam etmek istediğini ancak ailesinin kendisini okutmak istemediğini öne sürdü. Bunun üzerine E.Ç, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen kız çocuğunun durumuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.