Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba kavşağında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu'nun annesinin yaşadığı eve hırsız girdi. Akarsu’nun odasında bulunan ödülleri, şapkası, takıları, gitarı ve birçok eşyası çalındı.



Bartın Olay'ın haberine göre, Amasra Kum Mahallesi'nde bulunan Barış Akarsu’nun annesinin yaşadığı evin kilidini kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sanatçının özel eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.



Barış Akarsu’nun odasında bulunan şapkası, yüzükleri, takıları, gitarı ve birçok eşyası çalındı. Polis hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlattı.

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