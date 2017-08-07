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Cumhurbaşkanı Erdoğan golf arabası sürdü

Memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, golf arabası kullanırken çekilen görüntüleri paylaşıldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:10:04 Güncelleme: 11:13:29 HABERTURK.COM

Memleketi Rize'de tatil için bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, golf arabası kullandı. O anlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafçısının Instagram hesabından paylaşıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün, tatil için memleketi Rize'ye gitmişti.

İşte o paylaşım;

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2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 28 dakika önce
    golf arabası mı ahahahaha el arabasını bile süremez o :D
  • Misafir 54 dakika önce
    Reis tam bir halk adamı.
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