Cumhurbaşkanı Erdoğan golf arabası sürdü

Memleketi Rize'de tatil için bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, golf arabası kullandı. O anlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafçısının Instagram hesabından paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün, tatil için memleketi Rize'ye gitmişti.
İşte o paylaşım;
- recep tayyip erdoğan
- golf arabası
- rize
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YORUMLAR 2
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Misafir 28 dakika öncegolf arabası mı ahahahaha el arabasını bile süremez o :D00
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Misafir 54 dakika önceReis tam bir halk adamı.00