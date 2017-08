CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara Güvenpark'tan başlayarak İstanbul'da tamamladığı 25 günlük yürüyüş kitapçık haline getirildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, kitapçığın ilk sayfasında yürüyüşün sloganı olan "Hak, hukuk, adalet" ve Kılıçdaroğlu'nun, "Adaletle değil, zulümle hükmedenlere asla boyun eğmeyeceğiz. Adaleti bu topraklara, hak arayan milyonlarla el ele verip getireceğiz." sözü yer alıyor.

Yürüyüşten fotoğrafların da yer aldığı 88 sayfalık kitapçıkta, Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından kaleme alınan bir yazı da bulunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, yazısında, Türkiye'nin son on beş yıldır tarihinde görmediği adaletsizliklere tanık olduğunu belirterek, "Devletin içine sızmış bir cemaat, ona destek olan iktidar sahipleri ve bütün bu olanlar karşısında üç maymunu oynayan yandaş medya ve çıkar çevreleri, yargı başta olmak üzere ülkemizin omurgasını oluşturan Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, maliye gibi yüzyıllık geleneklere sahip kurumlarının kurumsal yapılarının bozulmasına, zayıflamasına sebep olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Kısaca ülkemizde adalet bozuldu, her şey bozuldu. Artık bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız. Olanlara dur demezsek ülkemizi kaybedecek hale geldik. Adalet yürüyüşü iktidar sahiplerinin her türlü tehditlerine rağmen ülkemizde adaletin, barışın, uzlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin tekrar sağlanması, kutuplaşmanın ortadan kaldırılması için bütün yurtseverleri bir araya getirmiştir. Bu süreçte attığımız her adımda dağları saran korku zincirleri kırılmış, halkımız gerçeklere karşı sesini yükseltmiş, İstanbul Maltepe’de 'Adalet Mitingi'nde toplanan milyonlar 'Hak, hukuk, adalet' diye haykırmışlardır." ifadesini kullandı.

