Antalya Kepez'de aracını kasten köpeklerin üzerini sürüp birini ezerek öldüren E.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın aktardığı bilgilere göre, emniyet ekipleri olayla ilgili görüntüleri izleyerek aracın plakasını belirledi. Bu arada polis öncelikle haberlerde belirtilen plakadan yola çıkarak çalışma yaptı. Ancak bu plakanın olayla ilgisi olmadığı, 1 harfinin hatalı olduğu belirlendi. Plakadan yola çıkılarak sürücü E.K. gözaltına alındı. E.K.'nın emniyetteki ifadesinde "Ünsal Mahallesi'nde yoldan geçerken köpekler aracıma saldırdı. Birinin ayağının üzerinden geçtim sandım. Olay sonrası kaçmadım. 50 metre ileride durdum ama köpekler toplanınca yanlarına gidemedim" dediği öğrenildi.

Hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve 'hayvana eziyet' suçlarından işlem yapılan E.K. serbest bırakıldı.