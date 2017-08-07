15 Temmuz Derneği’nden CHP milletvekili Akaydın’a suç duyurusu

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın “ 15 Temmuz gecesi evde olan biteni komedi filmi gibi izledim. Adeta evcilik oyunu gibiydi”, “Köprü başına gelip darbe mi yapılır? Akşam üzeri darbe mi olur hiç, sabaha karşı olur. Üstelik ellerinde askerlerinkinden daha güçlü donanıma sahip silahları olan polisler değil de neden sivil insanlar tankların önüne yatırıldı. O ölen 250 vatandaşımızın katili devlettir. Bunu açık açık bir vekil olarak söylüyorum” sözlerine 15 Temmuz Derneği adına avukat Uğur Güven suç duyurusunda bulundu.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; 15 Temmuz Derneği’nin ve 15 Temmuz şehit ailelerinin ve gazilerinin avukatı Uğur Güven, suç duyurusu dilekçesini Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.

“HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇ UYDURMA, AŞAĞILAMA SUÇU”



Suç duyurusu dilekçesinde, “Şüpheli Milletvekili Mustafa Akaydın’ın gerçekleştirdiği basın toplantısında 15 Temmuz ruhuna ve destanına dair küçümseyici, aşağılayıcı, tahkir edici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Devletimizin tüm kurumlarını, Türk Silahlı Kuvvetlerini itham edici, suçlu gösteren gerçeğe aykırı sözleri ile TCK.’nın 216, 271 ve 301. maddelerinde belirtilen suçları işlemiş olduğundan ilgili maddelerde belirtilen cezanın üst sınırından cezalandırılması gerekmektedir” denildi.