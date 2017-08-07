Iğdır'da işyerinde yangın

Iğdır'da oto kiralama ve bilet satış ofisi bulanan Muhsin Yıldırım'a ait işyerinde gece yarısı yangın çıktı. Yangının önce elektrik kontağından çıktığı söylendi. Sabah işyerine birkaç dükkan uzaklıktaki başka işyerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen Yıldırım gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İşyerinin eski çalışanlarından Murat G. tarafından kundaklandığını gören Yıldırım, "Yıllarca yanımda çalıştı ve her sıkıştığında yanıma gelip harçlığını verdim. Su ve elektrik parasını ödedim. Neden böyle yaptı anlayamadım" dedi.

Kamera kayıtlarına göre saat 02.00 sıralarında Dr. Sadık Ahmet caddesine gelen Murat G. kaldırım taşı ile camını kırdığı işyerine molotofkokteyli atarak yaktığı gerekçesiyle gözaltına alındı.