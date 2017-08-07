AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan'ın açıklamalarına ilişkin, "AK Parti çatısı altında belirli ilkeler doğrultusunda, birlikte siyaset icra edenlerin fantezilerini icra etme lüksleri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, yaptığı açıklamada, Ayhan Oğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Siyasetin gönüllü bir faaliyet olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"İlkeli siyasi faaliyet, toplumsal sorumluluğun göstergesidir ve bu yönüyle kıymetlidir. Öte yandan siyasi alana gönüllü katılan kişi, hak ve özgürlüklerini kendi rızasıyla sınırlamak zorundadır. AK Parti çatısı altında belirli ilkeler doğrultusunda, birlikte siyaset icra edenlerin fantezilerini icra etme lüksleri yoktur."

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