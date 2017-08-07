Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), bu yıl 2 bin 500 memur alımı yapacak ve vatandaşlar şimdiden başvuru tarihi için bekleyişe başladı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, PTT personel alımı için tarih verdi. Peki PTT memur alımı başvurusu nasıl yapılır? PTT 2 bin 500 personel alımı ne zaman?

PTT 2 BİN 500 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT, memur alımı yapmaya devam ediyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklama doğrultusunda PTT memur alımı işlemlerinin 15 Ağustos 2017 tarihinde başlayacağını duyurdu. Bu tarih itibariyle PTT memur alımı için alım süreci başlayacak ve PTT personeli olarak çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirecek.

PTT personel alımı için başvurularını tamamlayan adaylar bekleyişe geçecek. Başvuruların ardından puan sıralamasına göre adaylar listelenecek ve sıralamaya göre adaylar mülakata çağrılacak.

Aynı zamanda PTT personel alımı konusundan hariç olarak taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesiyle ilgili de konuşan Bakan Arslan, "Hükümet olarak bu çalışmaları son aşamaya getirdik. Maliye Bakanlığımız nihai ayrıntıları çalışıyor. Bu ayrıntılar bittikten sonra bunu açıklayıp gereğini yapacağız." ifadelerini kullandı.

PTT MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT memur alımı için başvurula, belirlenen tarihler arasında PTT'nin www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak olup adaylar en fazla 25 (yirmi beş) tercih yapabilecek.

PTT memur alımı başvurusunun nasıl yapılacağını ve sürecin nasıl işleyeceğini belirten PTT personel alımı ilanı 15 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanacak ve adaylar bu ilana göre başvurularını gerçekleştirecek.

PTT MEMUR ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 18/04/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

NOT: 18/04/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

Yapılacak”sözlü sınavda” başarılı olmak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girmiş olmak.

PTT memur alımı

ptt personel alımı

PTT memur alımı başvurusu

PTT personel alımı başvurusu