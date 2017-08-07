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Erdoğan, Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Baba ocağı Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan çalışmaları inceledi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:56:37 Güncelleme: 14:03:04 HABERTURK.COM

Rize'nin Güneysu ilçesindeki baba evinde dinlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün öğle saatlerinde helikopterle Artvin'in Hopa ilçesi Kemalpaşa beldesine gitti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın haberine göre; Burada bulunan TIR parkına iniş yapan Erdoğan, karayolu ile yenileme çalışmaları süren Sarp Sınır Kapısı'na geçti. Gürcistan'a açılan kapıda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan'a, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti.

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