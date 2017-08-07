MEB ve UNICEF, Suriyeli öğrenciler için çalıştay düzenledi

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), resmi internet sitesi üzerinden UNICEF ile birlikte yürütülen ve Türkiye'de bulunan Suriyeli öğrenciler için yapılan "Rehberlik ve Özel Eğitim Kılavuz Kitapları" konusundaki çalıştay ile ilgili açıklama yaptı.

MEB tarafından yapılan açıklamada, aşağıdaki ifadelere yer verildi;

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF´in iş birliğiyle hazırlanıp geçici koruma statüsündeki Suriyelilere yönelik yapılacak çalışmalarda kullanılacak "Rehberlik ve Özel Eğitim Kılavuz Kitapları" konusunda çalıştay düzenlendi.

Hatay'da gerçekleştirilen çalıştayda son iki yıldır özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin niteliğinin artırılması, geliştirilmesi, göçle Türkiye'ye gelenlere daha kaliteli ve kapsayıcı eğitim verilmesi hedefleniyor.

Özel eğitim ve rehberlik alanlarında UNICEF ile ortak projeler yapılarak öğretmenlerin eğitime katılımı ve Türkiye´de bulunan Suriyeli öğrencilerin eğitimleri konusunda çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Suriyelilere yönelik özel eğitim ve rehberlik alanında materyal geliştirmek için çalıştay düzenlendi. Özel eğitim ve rehberlik alanında koordinatörlerin kullanabilecekleri kitap hazırlığı yapılarak bununla eğitim niteliğinin artırılması amaçlanıyor.