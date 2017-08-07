Bodrum'da, virajda birbirlerine sürtüp devrilerek sürüklenen iki motosiklet sürücüsünden, avukat 46 yaşındaki Soner Yeler yaşamını yitirirken, 28 yaşındaki Vedat Ballı yaralandı.



DHA'nın haberine göre, Ankara'da Hukuk Bürosu bulunan avukat Soner Yeler, tatil için geldiği Bodrum'da geçen cumartesi günü arkadaşları ile geç saatlere kadar eğlendikten sonra ailesinin bulunduğu Gümbet Mahallesi'ndeki yazlığına dönmek üzere motosikleti ile yola çıktı. Kıbrıs Şehitler Caddesi, Hastane Kavşağı'na geldiğinde Yeler'in kullandığı motosiklet virajda, aynı yöne giden Vedat Ballı'nın kullandığı plakasız motosiklete sürttü. Her iki motosiklet de devrilip, sürüklendi.

CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Yol kenarındaki Billboard'a çarparak durabilen motosikletteki Soner Yeler olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer motosiklet sürücüsü Vedat Ballı ise yaralandı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ballı, tedaviye alındı. Ballı'nın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yeler'in cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.





Yeler'in acı haberini alan Ankara'daki diğer yakınları Bodrum'a geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Yeler'in otopsinin ardından Ankara'ya götürülecek cenazesinin yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.