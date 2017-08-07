Karaman'da 15 yaşındaki Betül E., iddiaya göre ayrılmak istediği erkek arkadaşı 17 yaşındaki Mehmet Ali G. tarafından sol bacağından bıçaklandı.

DHA'nın haberine göre, olay, Koçak Dede Mahallesi Adnan Özdağ Parkı´nda meydana geldi. Erkek arkadaşı Mehmet Ali G. ile parkta oturan Betül E. ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ali G. iddiaya göre yanında taşıdığı bıçak ile Betül E.'yi sol bacağından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Betül E.'ye ilk yardımı parkta oturan vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Betül E., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali G. ise kısa süre sonra parkın çevresinde suç aleti bıçak ile polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.