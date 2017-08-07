İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 tutuklu sanık, tutuksuz 3 sanık ve avukatları katıldı. Darbe girişimi sırasında yaralananların da aralarında bulunduğu bazı mağdur ve müştekiler duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İETT, İSPARK ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ adına avukatları, davaya müdahillik talebinde bulundu. Talebe ilişkin söz alan sanık avukatları, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı'nın talebini mahkemenin takdirine bıraktıklarını ancak İETT, İSPARK ve belediyenin diğer birimlerinin suçtan zarar görme ihtimali olmadığı gerekçesiyle davaya katılma talebinin reddini istedi.

DHA'nın haberine göre; Mahkeme heyeti, TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığının davaya katılma talebini kabul etti. Heyet İETT, İSPARK ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin davaya katılma talebine ilişkin olarak ise iddia olunan zararlarının belgelendirdikten sonra değerlendirilmesine karar verdi.

POLİSLER TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, olay sırasında görev alan polis memurları tanık olarak dinlendi. Tanık polis memuru B.C, olay tarihinde göreve çağrıldıklarını ve o gece sabaha kadara darbecilere karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Sabaha karşı AKOM'a geldik. Binanın içerisi ile çatısında silahlı askerlerin bulunduğunu gördüm. Teslim ol çağrılarının hemen ardından çatıda bulunan ve mevzilenen askerler bir süre sonra binaya girdi. Bir astsubay ile bazı erler 'teslim ol' çağrılarına uyararak polis aracına doğru koştular. Diğer tüm rütbeliler özel harekat polisi tarafından binanın içerisine düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındılar" dedi.

Sanık avukatlarının sorularını yanıtlayan polis memuru, AKOM'un işgali ve askerlerin teslim sırasında herhangi bir silahla ateş açmadıklarını ve böyle bir ses de duymadıklarını belirterek, "AKOM'a sabaha karşı varmamızın sebebi, diğer bölgelerdeki olaylardan sonra anca gidebildik. Malum İstanbul'da bir çok bölge işgal edilmişti. Talimat gelince buraya gittik" diye konuştu.

Sanıkların ve avukatlarının tahliyeye ilişkin taleplerinin ardından tutuklu sanıklardan Ömer Faruk Çimen'in tahliyesine karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

AKOM

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