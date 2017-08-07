Katıldığı bir televizyon programında, 'O kamplarda militan yetiştiriliyor' çıkışıyla dikkat çeken CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, o kamplardan biri olarak gösterdiği Silifke İlçesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı'na girerek incelemelerde bulundu

DHA'nın haberine göre; Kampta, yaz sinema kampına katılan ve belgesel çeken öğrenciler, yönetmen ve hocalar Aytuğ Atıcı'yı görünce, 'Militan yetiştiriliyor' sözlerinin kendilerini ve ailelerini üzdüğünü belirtip özür dilemesini istedi. Atıcı ise 'Militan yetiştiriliyor' çıkışının, geçen temmuz ayında AK Parti Konya Gençlik Örgütü´nce düzenlenen 'Diriliş Muştusu' konulu etkinlikle ilgili olduğunu, sportif ve sanatsal etkinliklerin yer aldığı kamplarla bir sorununun olmadığını vurguladı.

MÜDÜR İLE TARTIŞMA

Aytuğ Atıcı, kendisinin orada olduğunu öğrenerek gelen İl Müdürü Şaban Güneş'e, geçen temmuz ayı başında AK Parti Konya Gençlik Kolları'nca lise öğrencilere yönelik düzenlenen 'Diriliş Muştusu Yaz Kampı'na neden izin verdiğini sorarak şöyle devam etti:

"Eğer buna direkt siz izin verdiyseniz sorunum sizinledir. Eğer izni bakanlık verdiyse sorunum bakanlıkladır o zaman. Bu konuyu siz araştırmadan nasıl verirsiniz? Böyle bir dernek, STK olup olmadığını araştırmaz mısınız? Konya AK Partisi İl Gençlik Kolları'nın yaptığı duyuru var. Siz herhangi bir şekilde 'Falanım' diyen insana buranın kapısını açar mısınız? Çünkü burası bir devlet kuruluşudur. Bunu araştırdığınız zaman basit bir araştırma şuan internete 'Diriliş Muştusu' diye girin, Konya AK Parti İl Gençlik Kolları'nın yaptığı ilan ve çocukların burada 3 dönem kamp yaptığını görürsünüz. Burada siyasi bir partinin, hangi parti olursa olsun bir etkinliğine izin veremezsiniz. Buralara nasıl ki biz evlatlarımızı Milli Eğitim Bakanlığı'na ve her yaşta emanet ediyorsak bu kamplara da emanet ederiz. Ancak, bir siyasi partiye, bak ayrım yapmadan söylüyorum, emanet edilemez, yasa gereğidir. Çünkü bir siyasi partiye üye olması için 18 yaşını doldurması gerekmektedir. 18 yaşın altındaki çocuklar AK Parti gençlik kollarında, beraber devletin bu kampında eğitim almışlardır. Eğitim içeriklerini de söyleyeyim isterseniz. Hani siz diyorsunuz ya 'Çağdaş Atatürk ve laik' diyorsunuz. Bu kampta bir tane Atatürk dersi varsa, ben burada hepinizden özür dileyerek çıkıp gideceğim."

EMİR ÜZERİNE VERDİM

Müdür Güneş'in "Bana gelen emir üzerine izin verdim" demesi üzerine Atıcı şu yanıtı verdi:

"Siz burada bürokrat olarak yasadışı bir işe engel olmak zorundasınız. Gençlik ve Spor Bakanı değil Başbakan dahi size yasa dışı bir emir verir ise, bu emri reddetmek zorundasınız. Bu kampta bir siyasi partinin eğitim yapamayacağını, 18 yaşın altında çocukların bir siyasi partinin şemsiyesinin altıda bulunamayacağını bilmiyor musunuz?' Ben de anladım ki bakanlıktan bu izin verilmiş. Bakanlığın size göndermiş olduğu liste çerçevesinde bu kampı, ama bilerek ama bilmeyerek AK Parti'ye açmışsınız. 18 yaş altındaki bebelerin nasıl oturduğunu resimlerde görün. Ondan sonra da bana gelin deyin ki 'buralarda militan yetişmiyor' deyin."

"BÖLÜCÜ VE HAİN OLMASIN YETER"

Tartışma sırasında İl Müdürü Şaban Güneş ise Atıcı'nın bu sözlerine şöyle karşılık verdi:

"Diriliş Muştusu nedir, bir topluluktur. İkincisi biz bütün üniversite topluluklarına, gençlik topluluklarına bu fırsatı veriyoruz. Bana aynı yapıda diriliş değil de bilmem sevgi muştusu üniversite topluluğu gelse ona da izin veririm. Benim çizgim şudur, bölücü olmasın, hain olmasın, bayrağını vatanını milletini seven her gence devletimin tesisleri açıktır."

SİNEMA ÖĞRENCİSİNDEN TEPKİ

Vekil ve müdürün tartışması bitince, sinema kampına katılan Kastamonulu kurs öğrencisi Muhammed Ilgaz söz aldı. Ilgaz Vekil Atıcı'ya tepkisini şöyle dile getirdi:

"Benim ailem beni arıyor 'nedir bu' diye. Benim ailem Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, ben de 20 yaşındayım. Atatürkçü Düşünce Derneği Kastamonu Genel Sekreteri'yim. ADD Genel Merkezi'nde de Gençlik Koordinatörlüğü yapıyorum. Ben ve CHP'li birçok arkadaşımız var. Siz burada herhangi bilgi almadan, siz bize 'Militan' dediniz. Siz burada 'Militan yetiştiriyorsunuz' dediniz. Siz bizden özür dilemek zorundasınız. Bizim gurumuz kırıldı. Ailemden çok fazla kişiye söyledim ben. 'Mersin'e Gençlik ve Spor Bakanlığı sinema kampına gidiyorum' dedim. Siz bir yafta yapıştırdınız bize. Yapacağınız özür ve açıklama gururumuzu, bir noktada haysiyetimizi düzeltecek. Bunun için sizden buradaki 142 gençten özür dilemenizi bekliyoruz."

"SAVAŞ DEĞİL SEVGİ FİLMİ YAPIN"

Bu sözleri dinleyen CHP'li Atıcı, daha sonra sinema yaz kampı yetkilileri ve tepki gösteren öğrenciye şu yanıtı verdi:

"Burada şu anda sanatsal etkinlik yaptığınız bizim tarafımızdan da görülmüş ve takdir edilmiştir. Burada yaptığınız iş ile bir önceki kamplarda yapılan bir işin ilgisinin olmadığını görmüş durumdayız. İstediğiniz özgür ortamda, isteğiniz şekilde çalışmalarınızı yapın. Siyaseti bir kenara bırakın bir vatandaş, bir birey olarak demin de söyledim, şimdi de söylüyorum. Benim dileğim sizden sevgi üzerine filmler yapmanızdır. Çünkü bizim ülkemizde şu anda savaş değil, sevgi eksik. Eğer sevgiyi yerine koyarsanız, sevgi ile birliktelikle ilgili senaryolar yaparsanız burada rol alırsanız, ülkemizin birliğine bütünlüğüne destek olmuş olursunuz."

Vekil Atıcı daha sonra kampı bir süre gezerek ilgililerden bilgi aldıktan sonra ayrıldı.