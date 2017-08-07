Milyonlarca sekizinci sınıf öğrencisinin lise eğitimi için katılım sağladığı TEOG'un ardından başlayan tercih süreci için bekleyiş sona eriyor. Hangi lisede eğitim göreceğini merak eden milyonlarca öğrenci, "TEOG tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. İşte detaylar...

TEOG TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sekizinci sınıf öğrencilerinin lise eğitimini sürdüreceği okulu öğrenmek için yaptığı tercih işlemleri için sonuçlar bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek haberi bekleyen milyonlarca öğrenci, "TEOG tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını araştıryor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak olan TEOG tercih sonuçları 11 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak. Tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası ve Okul Numarası kullanarak sonuçları görüntüleyebilecek. Öğrencilere TEOG tercih sonuçlarıyla ilgili bir belge gönderilmeyecektir.

BOŞ KONTENJANLAR VE NAKİL

Okulların boş kontenjanları, 11 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvurular ise,

• 14-18 Ağustos 2017,

• 21-25 Ağustos 2017,

• 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapılacaktır.

Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları,

• 21 Ağustos 2017

• 28 Ağustos 2017

• 8 Eylül 2017 tarihlerinde e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

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