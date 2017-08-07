Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bizim Türkiye Cumhuriyet Devleti'nden başka hiçbir devletimiz yoktur. Kim ne derse desin, hikaye" dedi.

TEŞKİLATA MESAJ

AK Parti teşkilatlarına mesaj veren Erdoğan, "Ben partimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kardeşlerime vefa borcumuzun olduğuna inanıyorum. Bu kardeşlerimizle şu andaki kadrolarımızın irtibatı devam etmelidir. Onlarla beraber yolculuğa devam etmeliyiz." diye konuştu.

"Defolu kişilerle mücadeleyi yürütemeyiz" diyen Erdoğan, "Şu bakanın, bu milletvekilinin, filanca yapının, falanca grubun değil. Davanın adamı olması şart" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"İnşası için 100 milyon metreküp dolgu yapılacak bu havalimanımız (Rize-Artvin Havalimanı) kendi alanında Avrupa'nın ilk sırasında yer alacak. Bu sabah da ilk Sarp Sınır Kapısı'na geçtik, Ovit Tüneli'ne geçtik. Baktık ki çok fazla bir şey kalmadı. Kısa bir zaman içerisinde Ovit Tüneli'nin açılışını hep birlikte yaşayacağız.

Bunları yakından takip etmediğiniz zaman öyle kalır. Yıllarca öyle olmadı mı, biz 15 sene önce geldiğimizde "Bizim attığımız temeller yerinde kalmayacak ve ben temel atmaya değil, açılışlara geleceğim", dedim. Bunlar yeterli değil, Karadeniz'i çok daha farklı kılacağız. Şu anda onun da gayreti içerisindeyiz."

"Ulaşımda karayolu yatırımlarında ciddi mesafe alındı. Tüneller ve bölünmüş yollar sayesinde konforlu ve kesintisiz yolculuk mümkün hale geliyor. 2 milyon yolcu kapasite ile kısa zamanda bitireceğiz. Tüm bu gelişmelerin en somut neticelerini turizm sektöründe görüyoruz. Karadenizimizin yaylaları, köyleri, kıyıları, Arap kardeşlerimiz başta olmak üzere adeta dolup taşıyor.

Yapılaşmayı yaparken biz, ana baba ocağımıza evimizi yaparken, dedik ki yerel mimari ile yapalım. Evimizi de yerel mimari ile yaptık. Devlete ait inşaatları, okulları vs. onları da yerel mimari ile yapalım dedik. Şimdi bu yapmakta olduğumuz 480 lojmanı aynı anlayışla, yerel mimari ile yapıyoruz ki oraya gelenler, "Hakikaten Rize'nin mimarisi bambaşkaymış" diyecek. Eseri göstereceğiz. Bunlar, görüldükçe benim vatandaşım da, benim de niye böyle bir evim olmasın diyecektir. Öyle, 4 kazık üstüne dik binayı, sel alsın götürsün. Olmaz. Ondan sonra da devlet suçlu. Devlet niye suçlu olsun, suçlu sensin."

"AYDER'İ KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE ŞANINA YAKIŞIR HALE GETİRECEĞİZ"

"Şu andaki Ayder, bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Burada İnşallah devlet olarak da özellikle üstünde duracağız. Ayder'i kentsel dönüşüm ile hakikaten şanına yakışır hale getireceğiz.

İçişleri Bakanımız ile Uzungöl'ü görüştük. Aynı değişim dönüşümü Uzungöl'de yapmamız lazım. Bunlar çekim alanı. Otel olayına girmeleri halinde Rize rahatlayacak. Anlık kazançlar uğruna güzelliklerimizin tahribine asla müsaade etmemeliyiz."

2019 SEÇİMLERİ

"Şimdiden kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Yol açık, gökten ne yağar ki yer kabul etmez ya. Bu vesile ile bir kez daha tüm kardeşlerime teveccühleri için teşekkür ediyorum. Halk oylaması ile geçtiğimiz yeni yönetim sisteminde çıta yükseldi. Biz yüzde 34,4 ile iktidara gelmiştik. Yeni sistemde başarı çıtası yüzde 50+1 oy. İş şimdi kolay değil, daha zor ama çalışacağız. Siz, zoru Allah'ın izniyle kolay kılacaksınız.

Mahalli idareler seçimi var. Mart 2019. Çok iyi bir netice almamız gerekiyor ki 2019 kasımındaki parlamento ve başkanlık seçimini de çok daha güçlü kılalım. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için önümüze psikolojik bir bariyer çıkartılabilir. Asıl imtihanımız 2019 kasımında yapılacak seçimler olacaktır. Geçmişte milletvekili seçimlerinde ulaşabildiğimiz en yüksek oy, yüzde 49.5 iken mahalli idareler seçimlerinde, bunda düşüş gördük. Teşkilatlarımızın bir kısmında metal yorgunluğu emareleri gördüğümü çeşitli defalar dile getirdim. Teşkilatlarımızda kapsamlı değişim yapmak zorundayız. Genel başkan olarak bu konuda, kardeşlerim, kararlıyım. Milletimizin bizden beklentilerini karşılayabilecek donanıma sahip arkadaşlarımızla yolumuza devam ediyoruz. Belde seçimlerinden başladık, şimdi ilçe ve il seçimleri var.

Koltuklara getireceğimiz arkadaşların isimleri değil, o isimlerin acaba, halkla iletişimi nasıl. Aslolan bu. Devleti biz yönetiyoruz, hükümetimiz ben de Cumhurbaşkanı olarak bir gayretin içindeyiz ancak, istediğimiz kadar yollar yapalım, havalimanları yapalım, enerjide rekorlar kıralım, bütün bunlar eğitimde, sağlıkta bu yatırımları Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar yapmadı, peki yeterli mi? Bunların hepsi gerekli ama yeterli olan gönülleri kazanmak. Ben teşkilatımın, siz değerli elemanlarını gönül erleri olarak, akıncılar olarak görüyorum. Sizleri selamlıyorum. Siz elektrik vereceksiniz, elektrik alacaksınız. Gerek bakanlarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, yanından havasından geçilmiyorsa yandık. Ben bakanım, yanından geçilmiyorsa yandık. Ya mütevazi ol, mütevazi. Tevazu ehli olacağız.

Türkiye'nin adeta yeni bir kurtuluş savaşı verdiği dönemdeyiz. Hiçbir gaflete, ihanete tahammül edemeyiz. İhanet edenleri görüyoruz. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olanları gördük, değil mi? Pensilvanya'da. Gerisinden gelenler de kaçıp gidiyorlar. Bir kısmı cezaevlerinde, bir kısmı kaçmış vaziyette. Bunlar, FETÖ terör örgütü, bir diğeri de PKK terör örgütü. Bir diğeri de DEAŞ. İşimiz öyle kolay değil. Biz bu güzel milletimizi yanımıza alacağız. Biz gücümüzü önce Hakk'tan sonra halktan alacağız."

"DEFOLU KİŞİLERLE ZORLU MÜCADELEYİ YÜRÜTEMEYİZ"

"Hizmet edecek motivasyonu kalmamış, bencillik batağında çırpınan defolu kişilerle zorlu mücadeleyi yürütemeyiz. Hiçbir kardeşimize de "sen kenarda dur" diyemeyiz. Bu kapı şu anda görev mahallinde olanlara ait bir kapı değildir. Kapımız hep açık olacak, çünkü bu kapı gönül kapısıdır. Gönül kapısı gönü koymaya gelmez. Burada çok hassas olacağız. Teşkilatlarımızda başlatacağımız değişimi sıkı tutmak zorundayız. Şu bakanın, bu milletvekilinin, filanca yapının, falanca grubun değil. Davanın adamı olması şart.

Davası olmayan, bulunluğu yerde milletimizin tamamını kucaklayamayan hiç kimse AK Parti'de yöneticilik yapamaz. Tüm arkadaşlarımdan bu vasıflara uygun kadroların oluşturulması için katkı sunmalarını rica ediyorum. Esasen bu şekilde AK Parti'ye yapılan kötülük, tüm Türkiye'ye yapılmış bir kötülüktür."

"PARTİMİZİN KURULUŞUNDA EMEĞİ GEÇEN TÜM KARDEŞLERİMİZE VEFA BORCUMUZUN OLDUĞUNA İNANIYORUM"

"Ben partimizin kuruluşunda emeği geçen tüm kardeşlerime vefa borcumuzun olduğuna inanıyorum. Bu kardeşlerimizle şu andaki kardolarımızın irtibatı devam etmelidir. Onlarla beraber yolculuğa devam etmeliyiz. Bu inceliği bir kenara koymayacağız. Bunun üzerinde hassas duracağız. Her bir arkadaşımdan kongre süreçlerindeki adımlarını bu gerçekler üzerinde atmasını bekliyorum."

TERÖRLE MÜCADELE

"Sahada birbirleri ile mücadele ediyor gözüken terör örgütlerinin Türkiye söz konusu olduğunda işbirliği ile hareket etmeleri gerçek niyetlerinin ne olduğunu gösteriyor.

Benim resmimi koymuşlar, bu diktatörleri öldüren bu arabayı alır diyor. Alman polisi var. Alman polisi de bunu izliyor. Türkiye'de buna benzer bir şey bugüne kadar oldu mu? Olmadı. Arapların atasözü aklıma geldi; Men dakka, dukka. Bunca yıldır bizim 3 milyon insanımız Almanya'da. Kötülük olarak ne gördünüz ya. Sadece teröristlere bu Almanya yataklık yapıyor. 4 bin 500 terörist dosyası verdim Merkel'e. Kendileri, bizde bir terörist olduğu zaman, bunu bize verin diyor. Sendekileri bize göndermiyorsun, bizden bunları istiyorsun.

Özgürlük mücadelemizi elimizden alamayacaklar. İstiklal ve istikbal mücadelemizi elimizden alamayacaklar. Bunu basamak basamak hedefe taşıyacağız."

"BİZİM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NDEN BAŞKA HİÇBİR DEVLETİMİZ YOKTUR"

"Bazıları paçavralarla dolaştılar ve sen o paçavraların altında Hakkari'de gittin miting yaptın. Kime neyi anlatıyorsun. Tek vatan, bizim doğu illerimizi bölmek istemediler mi? İstediler. "Biz oraları size mezar ederiz, mezar" dedik. İşte Gabar'da, Tendürek'te, bütün oralarda şu anda güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden, inlerine girdi. Şu anda da yoğun bir şekilde operasyonlar devam ediyor. Şehidimizin kanını biz yerde bırakmayacağız. Bu dörtlü AK Parti'nin manifestosudur; Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan. Bizim Türkiye Cumhuriyet Devleti'nden başka hiçbir devletimiz yoktur. Kim ne derse desin, hikaye. Ben size partimin genel başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanınız olarak manifestomuzu söylüyorum. "