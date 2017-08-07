Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte para sürüleceği ihbarını alan Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvan pazarından sahte parayla kurbanlık alan bir kişiyi suçüstü yakaladı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte para sürüleceği ihbarını alan Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüpheliyi takip ederek Kozan ilçesi Dilekkayası Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında pusu kurdu.



E.A. adlı şüpheli, sahte paralarla hayvan alışverişi yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 10 adet 100 TL, 199 adet 50 TL olmak üzere toplam 209 adet 10 bin 950 liralık sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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