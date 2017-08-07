Konya'da sulama tankeri ile çarpışan sivil polis aracındaki 3 polis ile şüpheli yaralandı. Karaman Emniyet Müdürlüğüne ait, Selahattin Bulut'un kullandığı sivil polis aracı, Konya-Karaman karayolunun 50. kilometresindeki Gökhüyük Mahallesi yakınlarında, Mehmet Doğan yönetimindeki sulama aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı şarampole düştü. Kazada, polis memurları Selahattin Bulut, Muhammed Raşit Günden ve Tuğba Karaduman ile aynı araçta bulunan şüpheli Neslihan Y. yaralandı.Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.