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Konya'da polis aracı tankerle çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da Karaman Emniyet Müdürlüğüne ait, sivil polis aracı sulama tankeri ile çarpıştı. 3 polis ve tankerin şoförü yaralandı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:33:25 Güncelleme: 19:30:58 AA

Konya'da sulama tankeri ile çarpışan sivil polis aracındaki 3 polis ile şüpheli yaralandı. Karaman Emniyet Müdürlüğüne ait, Selahattin Bulut'un kullandığı sivil polis aracı, Konya-Karaman karayolunun 50. kilometresindeki Gökhüyük Mahallesi yakınlarında, Mehmet Doğan yönetimindeki sulama aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı şarampole düştü. Kazada, polis memurları Selahattin Bulut, Muhammed Raşit Günden ve Tuğba Karaduman ile aynı araçta bulunan şüpheli Neslihan Y. yaralandı.Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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