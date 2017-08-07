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Konya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Konya Hüyük'te, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:40:57 Güncelleme: 19:25:44 AA

Nuri Uyanık idaresindeki 45 UF 604 plakalı otomobil, Burunsuz Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Aracın yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra ters döndüğü kazada, sürücü ile kardeşleri Havva ve Osman Uyanık hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan Sevim Yankın ise cep telefonunun çekmemesi üzerine bir süre yürüdükten sonra yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yankın, Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtakilerin, Gökbudak Mahallesi'ne bir süre önce tatil için geldikleri, kazanın Hüyük Devlet Hastanesine gittikleri sırada meydana geldiği öğrenildi.

Yakınlarını kaybeden İsmet Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın yoldaki mıcır nedeniyle meydana geldiğini öne sürerek, asfaltlama yapılmasını istedi.

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