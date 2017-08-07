Sekizinci sınıf öğrencilerinin lise yerleşimleri için katılım sağladığı TEOG sınavının ardından tercih aşaması başlamış ve öğrenciler TEOG'dan elde ettikleri puanlarına uygun olan liseler için tercih yapmıştı. TEOG tercih sonuçları (yerleştirme sonuçları)Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Peki TEOG tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

TEOG TERCİH SONUÇLARI (2017)

TEOG TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava 1 milyon 192 nin 660 öğrenci katıldı. Tercih yapan 935 bin 241 öğrenci yerleşti. 173 bin 83 öğrenci tercih yapmadı.

Milyonlarca öğrencinin büyük heyecanla beklediği TEOG tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden TEOG tercih sonuçlarını ve hangi liseyi kazandığını görüntüleyebilecekler.

Bilindiği üzere TEOG, 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde ülke genelinde iki oturumda gerçekleştirilmiş ve 31 Mayıs 2017 tarihinde TEOG sınav sonuçları erişime açılmıştı.

Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler için başlayan TEOG tercih süreci, bugün MEB'in tercih sonuçlarını açıklamasıyla sona erdi. Öğrenciler, bu aşamadan sonra yerleştirildikleri liseye kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce ortaöğretim kurumlarına geçiş uygulaması tercih ve yerleştirme kılavuzunda 11 Ağustos tarihinde ilan edileceği duyurulan liselere yerleştirme sonuçlarının, yapılan yoğun çalışma sonucunda, öne çekilerek bugün açıklandığı vurgulandı.

TERCİH YAPTIĞI HALDE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı temel eğitimden orta öğretim kurumlarına geçiş kapsamında 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan ve merkezi ortak sınavlarına giren öğrencilerden 14-24 Temmuz tarihlerinde bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilmek üzere tercih alındığı belirtilerek,"Bu sonuçlara göre 1.192.660 öğrenciden 1 milyon 19 bin 577 kişi tercih yapmış, 173 bin 83 öğrenci de tercih yapmamıştır. Tercih yapan öğrencilerden 935 bin 241'i tercihlerinden birine yerleşmiştir. Bu durumda tercih yapan öğrencilerin yüzde 91,73'ü tercihlerinden birine yerleşmiştir" denildi.

Tercih yaptıkları halde tercihlerinden birine yerleşemeyen öğrenciler açık öğretim kurumlarına yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, açık öğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri ifade edildi.

ESAS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrencilerin 14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi. Açıklamada, "Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir. Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda 3 tercih yapacak ve bu tercihlerini bir ortaokul müdürlüğünden onaylatacaklardır.

Alınan tercihler doğrultusunda yerleştirmeye esas nakiller YEP üstünlüğüne göre merkezî olarak yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise 18 Ağustos, 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde ilan edilecektir" denildi.

teog tercih sonuçları

TEOG Sonuçları

TEOG Yerleştirme Sonuçları

meb

TEOG