İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.







Ekipler, Belçika plakalı bir ciple yola çıkan şüpheli M.A'yı takibe aldı.







Güzergah üzerinde tedbir alan polis ekipleri, Afyonkarahisar'a ulaşan zanlının aracını arızalıymış gibi göstererek çekiciye yüklediğini ve yola devam ettiğini tespit etti. Kemalpaşa ilçesindeki kontrol noktasında aracı durduran ekipler, kokuya duyarlı dedektör köpek "Julien"in yardımıyla arama yaptı.







Köpeğin tepki vermesi üzerine Alsancak Limanı'na götürülerek X-ray cihazından geçirilen araçta yapılan detaylı aramada, lüks cipin bagajındaki stepne bölümünde 82 ayrı poşet içine konulmuş 42 kilogram eroin ele geçirildi.







Araç sürücüsü M.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ihraç etmek ile ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

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