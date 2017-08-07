Manisa Valiliği, Alaşehir ilçesine bağlı Horzumsazdere Mahallesi yakınlarında topraktan kötü kokular çıktığı ve yaban hayvanlarının öldüğü şeklindeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında Alaşehir Horzumsazdere Mahallesi'nde gaz çıkışları nedeniyle hayvan ölümleri olduğuna dair haberler yer aldığı belirtildi.

Konunun nisan ayında valiliğe intikal ettiğini, valiliğin yazılı talebi üzerine Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce incelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Horzumsazdere Mahallesi'nin meskun mahallinin 1-1,5 kilometre dışında gaz çıkışının tespit edildiği noktalarda mahalle muhtarı eşliğinde MTA ekiplerince gaz ölçümü yapılmış ve çıkışın yaşandığı alanda sınır değerlerinin üzerinde hidrojensülfür gaz çıkışı tespit edilmiştir. Mahalle içinde (meskun alanda) aynı tarihte yine MTA ekiplerince yapılan ölçümlerde ise hidrojen sülfür ve diğer gazlara rastlanmadığı raporlanmıştır. MTA uzmanlarınca mahallede hissedilen kokunun kaynağının hidrojen sülfür gazı olduğu ve rüzgar yönüne göre zaman zaman meskun mahale de ulaştığı değerlendirilmiştir.

Raporda gaz çıkışının olduğu alanda özellikle gaz çökmesi ve yoğunlaşması yaşanabilecek çukur bölgelerin (genellikle aynı zamanda sulak alanlar), küçükbaş ve büyükbaş hayvanların bu bölgelere girerek olumsuz etkilenmelerine mani olmak üzere, güvenlik çemberine alınması teklif edilmiş olması sebebiyle Alaşehir Belediye Başkanlığı talimatlandırılarak gaz çıkışının olduğu yerler ve gazın çökme alanları güvenlik çemberine alınmış ve uyarıcı levhalar yerleştirilmiştir."

Açıklamada, "Uzmanlarca oldukça hareketli olan bölge jeolojisinin doğal yollarla bu gazı ürettiği valiliğimize iletilmiştir. Konuyla ilgili ileri tetkik ve tedbirler konusunda valiliğimizce MTA Genel Müdürlüğünden ayrıntılı bir destek çalışması talep edilmiştir. Alınacak teknik raporlar sonrası gerekleri ilgili kurumların eş güdümü ile icra edilecektir." ifadesine yer verildi.

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