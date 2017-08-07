Türkiye ile Katar arasındaki deniz tatbikatı

Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Manevi Yönlendirme İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katarkara sularında 6-7 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikatın sona erdiği duyuruldu.





Açıklamaya göre, tatbikata Katar'dan, Emirlik Hava Kuvvetleri, Ortak Özel Kuvvetler'e bağlı Özel Deniz Gücü ile Sınır ve Sahil Güvenlik Genel İdaresi, Türkiye'den ise Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Gökova Fırkateyni katıldı.





Tatbikatın, "deniz terörü ve korsanla mücadele" ile "şüpheli gemilere baskın düzenlenmesi" şeklinde iki aşamadan oluştuğu aktarıldı.





Açıklamada, söz konusu tatbikatın, iki ülke arasında daha önce imzalanan anlaşmalar ile savunma iş birliği doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.









Türk Donanma Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği deniz tatbikatlarına katılmak üzere 214 kişiden oluşan askeri birliğiyle 31 Temmuz'da Hamed Limanı'na ulaşmıştı.