ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Unkapanı Köprüsü
GÜNDEM

Unkapanı Köprüsü saat kaçta açılacak? Unkapanı Atatürk Köprüsü ne zaman açılacak?

Unkapanı Köprüsü saat kaçta açılacak?

Unkapanı Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Peki Unkapanı Köprüsü saat kaçta açılacak?

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 21:58:43 Güncelleme: 22:02:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Unkapanı'nda yer alan Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü)'nün bakım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu. Peki Unkapanı Köprüsü saat kaçta açılacak? Unkapanı Atatürk Köprüsü ne zaman açılacak? İşte detaylar...

UNKAPANI KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nün 8 Ağustos 2017 saat 00:00 ila 04:30 arasında bakım/onarım çalışmaları kapsamında kapatılacağı bildirildi.

Bakım çalışmaları 00:00'da başlayacak ve bu saatten itibaren köprüden araç ve yaya geçişi kapalı olacak. Köprünün kapatılmasının ardından vatandaşların alternatif güzergahlara yönelmesi tavsiye edildi.

 

  • Unkapanı Köprüsü
  • atatürk köprüsü
  • saat kaçta açılacak?
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER