İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Unkapanı'nda yer alan Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü)'nün bakım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu. Peki Unkapanı Köprüsü saat kaçta açılacak? Unkapanı Atatürk Köprüsü ne zaman açılacak? İşte detaylar...

UNKAPANI KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nün 8 Ağustos 2017 saat 00:00 ila 04:30 arasında bakım/onarım çalışmaları kapsamında kapatılacağı bildirildi.

Bakım çalışmaları 00:00'da başlayacak ve bu saatten itibaren köprüden araç ve yaya geçişi kapalı olacak. Köprünün kapatılmasının ardından vatandaşların alternatif güzergahlara yönelmesi tavsiye edildi.

Unkapanı Köprüsü

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