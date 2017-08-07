Alınan bilgiye göre, sabah Barın ırmağından Güzelcehisar köyüne gelen 8 kişi, sahilden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Kızılağaç mevkisindeki koya gitti.

Akşam saatlerinde dalgaların yükselmesi nedeniyle aralarında 2'si çocuk 8 kişi koyda mahsur kaldı.

Sahile dönemeyen grup, durumu Bartın İl Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Güzelcehisar'da görevli cankurtaran ekipleri, denizden kurtarma çalışması başlatarak grupla iletişime geçti.

Ancak denizin dalgalı olması nedeniyle mahsur kalanlara ulaşılamadı.



SABAH ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Öte yandan AFAD ekiplerinin karadan başladığı kurtarma çalışması ise bölgenin sarp kayalık ve uçurum olması nedeniyle yapılamadı.

Güzelcehisar sahilinde görevli cankurtaran Mehmet Denizbilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dalgaların akşam üzeri aniden yükseldiğini söyledi.

"Sabah saatlerinde Bartın ırmağından 8 kişi Kızılağaç koyuna gitmiş" diyen Denizbilen, "Koya yüzmek için giden 8 kişi tekrar geri dönemediklerini AFAD'a bildirmişler. Yaklaşık 20 metre mesafeye kadar deniz motoruyla yaklaşarak onlarla konuştum. Herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığını ve yiyeceklerinin olduğunu ekiplere bildirdim. Sabah karadan ve denizden mahsur kalanları kurtarma çalışmasına devam edilecek."diye konuştu.

Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı botlar ve AFAD ekiplerince, sabah saatlerinde kurtarma çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.