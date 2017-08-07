Adana'da üzerinde "Hero" yazan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Toros Caddesi üzerinde bir kafede üzerinde "Hero" yazılı tişört giyen bir şahsın olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi.
İsmi öğrenilemeyen şahıs, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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YORUMLAR 2
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Misafir 22 dakika önceGötürürler merkeze ..00
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Misafir 56 dakika öncehaydı hainler iş başına06
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Misafir 59 dakika önceyineme mi adanada63