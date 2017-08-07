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Adana'da 'Hero' gözaltısı

Adana Seyhan'da Hero yazılı tişört giyen bir şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

08 Ağustos 2017 Salı, 00:37:53 Güncelleme: 00:40:53

Adana'da üzerinde "Hero" yazan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Toros Caddesi üzerinde bir kafede üzerinde "Hero" yazılı tişört giyen bir şahsın olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi.

İsmi öğrenilemeyen şahıs, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 22 dakika önce
    Götürürler merkeze ..
  • Misafir 56 dakika önce
    haydı hainler iş başına
  • Misafir 59 dakika önce
    yineme mi adanada
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