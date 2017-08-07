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Karaman'da 4 araç birbirine girdi: 12 yaralı

Karaman'da bir sürücünün yola çıkan tavşana çarpmamak için aniden fren yapması sonucu 4 otomobil birbirine girdi, kaza sonucu 12 kişi yaralandı

08 Ağustos 2017 Salı, 00:49:19 Güncelleme: 01:29:07 DHA

Karaman'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 23.30 sıralarında Yeşildere köyü İbrala Barajı yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Ali Soyfidan yönetimindeki otomobil, yola çıkan tavşana çarpmamak için aniden fren yapan 45 yaşındaki Ahmet Çal yönetimindeki otomobile çarptı.

Arkadan gelen İbrahim Soyfidan yönetimindeki  otomobil ile Mehmet Sarıkaya yönetimindeki otomobil de kazaya karıştı.

Zincirleme kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavile alındı.

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