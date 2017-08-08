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Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynağı olan uyuşturucuya göz açtırmıyor

08 Ağustos 2017 Salı, 09:42:45 Güncelleme: 09:44:50

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik, çeşitli tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, 538 kilo 839 gram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Uyuşturucuyla ilgisi olduğu belirtilen 5 kişi hakkında daha Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilere yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde 15 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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