Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 8 Ağustos 2017 Salı günü raporu.

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MERSİN'DE 5 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan, örgüte ait kurumlarda sigorta kayıtlarının olduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu tespit edilen 21 kişiden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Ağustos'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların 20'sinin terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenmişti. (AA)

BYLOCK ŞÜPHELİSİ KADIN, SEMT PAZARINDA SEBZE SATARKEN YAKALANDI

Aksaray merkezli 9 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında semt pazarına baskın düzenleyen polis, bir şüpheli kadını pazarda sebze satarken gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, operasyon, sabah erken saatlerde Aksaray merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Konya, Balıkesir ve Eskişehir illerinde gerçekleştirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY yapılanması kapsamında "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 27 şüpheliye yönelik 27 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüpheli kadın semt pazarında sebze satarken yakalandı.

Şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü. (İHA)

KAYSERİ'DE 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında meslekten ihraç edilen polis, öğretmen, mühendis ve doktorların bulunduğu 7 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Çeşitli adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda zanlılardan 6'sı yakalandı, evlerindeki dijital materyallere el konuldu.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)