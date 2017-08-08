AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, yaptığı açıklamada, 6. Olağan kongre takviminin işlediğini belirterek, teşkilat iç yönetmeliği kapsamında nüfusu 5 binin altında olan beldelerinin atamalarının İl Başkanlıkları tarafından yapıldığını söyledi.

Nevşehir'de 15 belde teşkilatı için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Tanrıver, bu kapsamda yapılan istişareler sonucunda Acıgöl İlçesi Karapınar Beldesine Belde Başkanı olarak, Ramazan Yücel ve Tatlarin Belde Başkanlığı için ise Harun Karaarslan'ın atandığını belirtti.



İHA'nın haberine göre; Acıgöl ilçe teşkilatını ziyaret ederek yetki belgelerini yeni belde başkanlarına taktim ettiklerini ifade eden Tanrıver; "Genel Merkezin talimatları doğrultusunda belde teşkilatlarıyla ilgili çalışmalarımıza başladık. Teşkilat mensuplarımızdan oluşan komisyonumuzla birlikte belde teşkilatları belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Partimizi en iyi şekilde temsil edecek belde teşkilatlarını oluşturup, ataması için genel merkezimizin onayına sunuyoruz daha sonra da atamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Acıgöl İlçemize bağlı Tatlarin ve Karapınar beldelerimizin atamalarını yaptık. Yetki belgelerini teslim ettik. Her iki Başkanımıza da görevlerinde başarılar diliyorum. Tatlarin ve Karapınar'da Partimizin çıtasının yükselteceklerine yürekten inanıyorum. Görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ESKİ BELDE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR BELGESİ



Öte yandan, AK Parti İl Başkanı Tanrıver, ziyaret esnasında eski Belde Başkan ve yönetim kurulu üyelerine takdir ve teşekkür belgesi takdim ederek, belde atamalarından sonra ilçe teşkilatları için kongre sürecinin başlayacağını sözlerine ekledi.