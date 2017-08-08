Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavının ardından sürücü adayları merakla "ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. Konuyla ilgili MEB tarafından yayınlanan takvimde ehliyet sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yer alıyor. İşte detaylar...

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Mayıs 2017 tarihinde başvuruları alınan ve 29 Temmuz 2017 tarihinde de sınavı yapılan ehliyet sınavı için sürücü adaylar sonuçları bekliyor. Sınavda sorulan 50 soruya cevap veren sürücü adaylarından 35 doğru yapan sınavı geçecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, ehliyet sınavı sonuçları 10 Ağustos 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklanacak.

29 Temmuz'da yapılan yazılı sınavdan 70 puan alan sürücü adayları, direksiyon sınavına katılmaya hak kazanacak ve ehliyet almak için ikinci aşama olan direksiyon sınavına katılım sağlayacak.

Direksiyon sınavı tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürücü kurslarına bildirilmektedir. Adaylar, direksiyon sınavının ne zaman yapılacağını bulundukları sürücü kursundan öğrenebilirler.

Direksiyon sınavı yapılırken adayın yanında direksiyon hocası, adayın arkasında ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirdiği hocalar bulunmaktadır.

DİREKSİYON SINAVINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Aday sürücü koltuğuna oturmadan önce heyecanını yenmeli ve konstantre içinde olmalıdır.

Direksiyon sınavına giren aday, kontağı çalıştırmadan önce yapması gerekenler: Koltuk ayarlaması, aynaları ayarlaması, aday manuel vitesli bir arabada sınava girecekse vitesi boşa alması.

Arabayı çalıştırdıktan sonra adayın yapması gerekenler: Aday kolunu pencere tarafına uzatmamalı, her iki eliyle direksiyona hakim olmalı. Hız sınırlarına göre arabayı kullanmalı (ne çok yavaş, ne çok hızlı). Aday yanındaki hocasıyla ve arkadaki görevlilerle konuşmamalı, soru sorulduğunda gözlerini yoldan ayırmadan cevap vermeli.

Şerit değiştirmede hızlı hareket etmemeli; ilk önce geçeceği şerite doğru sinyal vermeli ve yan aynalardan o şeriti kontrol etmeli (Görevlilerin en çok dikkat ettiği durum), diğer şerite geçerken direksiyonu hemen çevirmemeli, yavaşça hareket etmeli.

Direksiyon sınavında aday arabanın içinde 30 dakika kalmışsa, sınavı geçmiş demektir. 30 dakikadan önce eğer aday arabadan indirildiyse, sınavı geçersiz olarak görülmektedir.

EHLİYET SINAVINA KAÇ KERE GİRİLİR?

Ehliyet sınavına girmek isteyen sürücü adayları toplamda 4 defa teorik sınava, 4 defa uygulama sınavı (direksiyon sınavı) girme hakkı vardır. Eğer aday sınav döneminde mazeretsiz şekilde sınava girmezse bir hakkını kullanmış sayılmaktadır. Sınava mazereti nedeniyle giremeyen adayların durumu yönetmelikte belirtilmiştir. Eğer sürücü adayı 4 sınav sonucunda başarısız olursa, kursu tekrar etmek zorunda kalır. Teorik sınavda başarılı olan adaylar 4 defa direksiyon sınavına girme hakkına sahip. Direksiyon sınavında 4 defa başarısız olunduğu takdirde kursa, direksiyon eğitim ücretini ödeyerek ve zorunlu direksiyon eğitim saati doldurularak 4 defa daha sınava girme hakkı verilecektir. Tüm bunlar göz önüne alındığında sürücü adayı 4 defa teorik sınava, teorik sınavdan başarılı olduktan sonra, 4+4 toplam 8 defa direksiyon sınavına girebilir.