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Antalya'da bir genç 3 ay önce cezaevinden çıkan babasını öldürdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 19 yıl cezaevinde yatan adam, 25 yaşındaki oğlu tarafından tüfek ile öldürüldü

08 Ağustos 2017 Salı, 11:35:23 Güncelleme: 11:54:06 İHA

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 19 yıl yattığı cezaevinden 3 ay önce çıkan adam, oğlu tarafından öldürüldü.

İHA'nın haberine göre, Korkuteli ilçesine bağlı Kozağacı Mahallesi'nde 19 yıl yattığı cezaevinden 3 ay önce çıkan Şaban K.'yi (53) dün akşam Antalya merkezde yaşayan 25 yaşındaki oğlu Ö.A.K. ziyarete gitti. Mermer ocağında çalışan Şaban K., oğlu ile yemek yemek için oturdukları sofrada belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Ö.A.K., yanında getirdiği tüfek ile babasına ateş açtı.

Baba Şaban K., olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Ö.A.K.'yi gözaltına alırken, Şaban K.'nın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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