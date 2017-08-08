Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Trabzon'a giden Fikri Kaptan idaresindeki yolcu otobüsü ile Büyük Sanayi Sitesi kavşağında dönüş yapmak isteyen Erdem Özyurt'un kullandığı kamyonet çarpıştı.

Kaza sonucu kamyonet sulama kanalına devrilirken yolcu otobüsü sanayi sitesindeki çay ocağının duvarına çarparak durabildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Erdem Özyurt, yanındaki arkadaşı Muharrem Otur, otobüs sürücüsü Fikri Kaptan, yedek kaptan Mutlu Musmul ile otobüs yolcuları Huri Kaya, Fatma Kahveci, Irmak ve Gülname Karson yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muharrem Otur'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan kaza anı Büyük Sanayi Sitesi'nde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.