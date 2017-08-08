ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Ordu
GÜNDEM

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Kaza sonucu kamyonet sulama kanalına devrilirken yolcu otobüsü sanayi sitesindeki çay ocağının duvarına çarparak durabildi

08 Ağustos 2017 Salı, 12:22:17 Güncelleme: 12:46:32 AA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Trabzon'a giden Fikri Kaptan idaresindeki yolcu otobüsü ile Büyük Sanayi Sitesi kavşağında dönüş yapmak isteyen Erdem Özyurt'un kullandığı kamyonet çarpıştı.

Kaza sonucu kamyonet sulama kanalına devrilirken yolcu otobüsü sanayi sitesindeki çay ocağının duvarına çarparak durabildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Erdem Özyurt, yanındaki arkadaşı Muharrem Otur, otobüs sürücüsü Fikri Kaptan, yedek kaptan Mutlu Musmul ile otobüs yolcuları Huri Kaya, Fatma Kahveci, Irmak ve Gülname Karson yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muharrem Otur'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan kaza anı Büyük Sanayi Sitesi'nde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 25 dakika önce
    hangi kazaya baksam metro turizm bu şirketle ilgili genel bir önlem alınsa
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER