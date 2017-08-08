Adana'da ölü doğan erkek bebeği gasilhanede yıkanırken, kafasında delik olduğunu ileri süren Suriyeli baba 31 yaşındaki Muhammet Aşur polisi alarma geçirdi. Mezarlığa gelen polisin yaptığı incelemede başında delik olmadığı anlaşılan bebek, baba da şikayetçi olmayınca toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre, Suriye'deki iç savaştan 2014'de kaçarak Bursa'ya gelen 24 yaşındaki Suat Nalis, 3'üncü çocuğuna hamile kaldı. Eşi Muhammet Aşur ile Adana'ya yakınlarını ziyarete gelen 9 aylık hamile Suat Nalis sancılanınca dün akşam Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölü olarak dünyaya gelen erkek bebeğin, anne karnında tam gelişmediği anlaşıldı. İşlemlerinin ardından Suriyeli bebek defnedilmesi için ölüm raporuyla babasına teslim edildi.

POLİSE HABER VERİLMESİNİ İSTEDİ



Defnedilmek üzere Küçükoba Mezarlığa getirilen bebek, görevliler tarafından gasilhanede yıkanırken baba bebeğin başında delik olduğunu iddia edip polise haber verilmesini istedi. Mezarlığa gelen ekipler, bebeği inceleyip babasının ifadesini aldı. Bebeğinin 9 aylık ve sağlıklı doğduğunu iddia eden baba Aşur, "Ben doktor değilim ama bebeğin başında bir delik var" dedi. Ölüm raporunu inceleyen polisler, bebeğin başında da bir delik olmadığını görünce babaya bilgi verdi.



Suriyeli baba şikayetçi olmayacağını söyleyince, yıkanıp kefenlenen bebeğin cenazesi toprağa verildi.