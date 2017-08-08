Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) eski rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, Ziraat Fakültesi'ndeki öğretim üyeliği görevinden emekli olan Prof. Dr. Rıza Kanber'in arkasından davul çaldırdığı gerekçesiyle 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

1 Temmuz 2011'de dönemin rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu'na karşı, "Gittiğiniz yol doğru değil. Üniversiteyi bilimden uzaklaştırıp ayrımcılık yapıyorsunuz" diyerek tavır alan 46 yıllık bilim adamı Prof. Dr. Rıza Kanber, iddiaya göre Rektörün hedefi oldu.



DHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Akınoğlu'nun, "Emekli olduğun gün arkadan davul- zurna çaldıracağım" dediği konuşulurken, profesörün emekli olduğu gün de fakülte önünde davul çalındı.



Bazı öğretim üyeleri aşağı inip davulcuları kovdu.



Üniversite basın bürosundan yapılan açıklamada ise davulun 'jest ve sürpriz' amacıyla çalındığı belirtildi.

Prof. Dr. Rıza Kanber, kendisini 'toplum önünde aşağıladığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu' iddiasıyla Prof. Dr. Akınoğlu hakkında 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Prof. Dr. Akınoğlu ise olayla ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaparak, davul çaldırılması ile bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Emekli Prof. Dr. Rıza Kanber

YARGITAY GENEL KURULU ONADI

Adana 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, açılan davada Prof. Dr. Alper Akınoğlu'nu, 'hakaret ederek Prof. Dr. Rıza Kanber'in mesleki itibarını zedelediği' gerekçesiyle 5 bin lira tazminata mahkum etti.



Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi ise kararı kısmen bozdu. Yerel mahkeme önceki kararında direnince, dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda ele alınarak yerel mahkemenin kararı onandı.

Aynı konuda YÖK tarafından açılan idari soruşturmada 'takipsizlik' kararı verilmiş, Danıştay da YÖK kararını onaylamıştı.

çukurova üniversitesi