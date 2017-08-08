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Özel okul teşvik başvurusu
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Özel okul teşvik başvurusu ne zaman? Özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılır?

Özel okul teşvik başvuru kılavuzu yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin merakla beklediği özel okul teşvik başvurusuyla ilgili kılavuzu yayımladı. Peki özel okul teşvik başvurusu ne zaman? Özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

08 Ağustos 2017 Salı, 12:46:35 Güncelleme: 12:50:36

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda öğrenim görecek olan öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim desteği (teşvik) başvuruları başlıyor. Konuyla ilgili MEB'den resmi açıklama geldi. Peki özel okul teşvik başvurusu ne zaman? Özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılır?

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda eğitim görecek olan öğrenciler için eğitim-öğretim desteği sağlayacak. Teşvik başvurusunun ne zaman yapılacağını merak eden öğrenci ve veliler için açıklama yapan MEB, teşvik başvurularının 10 Ağustos 2017 tarihinde alınmaya başlanacağını duyurdu.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURUSU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MEB tarafından yapılan açıklamada, öğrencilere verilecek olan destekten yararlanmak isteyen öğrencierin 10 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar özel okul teşvik başvurusu yapması gerektiği bildirildi.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB tarafından verilecek olan özel okul eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler e-Okul, özel okullar ise MEBBİS üzerinden başvurularını yapacak.

Tercih yapmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri, 7 Eylül'de Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve aynı gün öğrencilerin tercih işlemleri de başlamış olacak. 14 Eylül'e kadar devam edecek olan tercih sürecinin ardından 15 Eylül´de yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve 15-22 Eylül´de nakil ve kesin kayıt işlemleri yapılacak.

Başvurularda 75 bin kişinin belirtilen tarihlerde özel okullara kayıt yaptırmaması halinde yeniden tercih alınmadan öğrencilerin önceki tercihleri doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak ve 29 Eylül itibarıyla 2017-2018 öğretim yılı eğitim ve öğretim desteği işlemleri tamamlanmış olacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya arasında 6 doğmuş olmak,
  • İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,
  • Beşinci sınıfa devam edeceklerde 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul veya imamhatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,
  • Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,
  • Eğitim ve öğretim desteği alırken 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,
  • Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,
  • Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak.

 2017-2018 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

 TARİH

 YAPILACAK İŞLEM

10 Ağustos 2017 - 06 Eylül 2017

Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları

10 Ağustos 2017 -06 Eylül 2017

Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları

07 Eylül 2017

 Tercih İşlemi Yapabilecek  Öğrencilerin İlanı

07 -14 Eylül 2017

 Öğrencilerin Tercih İşlemleri

15 Eylül 2017

 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

15-22 Eylül 2017

 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri

25 Eylül 2017

 Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

25-29 Eylül 2017

 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLECEK OKUL TÜRLERİ

Kurum Türü Adı

Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Özel Anadolu Lisesi

Özel Ermeni İlkokulu

Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu

Özel Ermeni Ortaokulu

Özel Ermeni Ortaöğretim Okulu

Özel Fen Lisesi

Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Özel Musevi İlkokulu

Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu

Özel Musevi Ortaokulu

Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu

Özel Rum İlkokulu

Özel Rum Ortaokulu

Özel Rum Ortaöğretim Kurumu

Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu

Özel Sosyal Bilimler Lisesi

Özel Spor Lisesi

Özel Temel Lise

Özel Türk İlkokulu

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

Özel Türk Ortaokulu

Özel Laboratuvar Lisesi

Özel Fen ve Teknoloji Lisesi
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