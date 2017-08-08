Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda öğrenim görecek olan öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim desteği (teşvik) başvuruları başlıyor. Konuyla ilgili MEB'den resmi açıklama geldi. Peki özel okul teşvik başvurusu ne zaman? Özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılır?

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda eğitim görecek olan öğrenciler için eğitim-öğretim desteği sağlayacak. Teşvik başvurusunun ne zaman yapılacağını merak eden öğrenci ve veliler için açıklama yapan MEB, teşvik başvurularının 10 Ağustos 2017 tarihinde alınmaya başlanacağını duyurdu.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURUSU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MEB tarafından yapılan açıklamada, öğrencilere verilecek olan destekten yararlanmak isteyen öğrencierin 10 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar özel okul teşvik başvurusu yapması gerektiği bildirildi.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB tarafından verilecek olan özel okul eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler e-Okul, özel okullar ise MEBBİS üzerinden başvurularını yapacak.

Tercih yapmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri, 7 Eylül'de Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve aynı gün öğrencilerin tercih işlemleri de başlamış olacak. 14 Eylül'e kadar devam edecek olan tercih sürecinin ardından 15 Eylül´de yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve 15-22 Eylül´de nakil ve kesin kayıt işlemleri yapılacak.

Başvurularda 75 bin kişinin belirtilen tarihlerde özel okullara kayıt yaptırmaması halinde yeniden tercih alınmadan öğrencilerin önceki tercihleri doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak ve 29 Eylül itibarıyla 2017-2018 öğretim yılı eğitim ve öğretim desteği işlemleri tamamlanmış olacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak,

Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya arasında 6 doğmuş olmak,

İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,

Beşinci sınıfa devam edeceklerde 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul veya imamhatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,

Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,

Eğitim ve öğretim desteği alırken 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,

Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,

Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak.

2017-2018 ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ TARİH YAPILACAK İŞLEM 10 Ağustos 2017 - 06 Eylül 2017 Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları 10 Ağustos 2017 -06 Eylül 2017 Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları 07 Eylül 2017 Tercih İşlemi Yapabilecek Öğrencilerin İlanı 07 -14 Eylül 2017 Öğrencilerin Tercih İşlemleri 15 Eylül 2017 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 15-22 Eylül 2017 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri 25 Eylül 2017 Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 25-29 Eylül 2017 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLECEK OKUL TÜRLERİ

Kurum Türü Adı Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Özel Anadolu Lisesi Özel Ermeni İlkokulu Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu Özel Ermeni Ortaokulu Özel Ermeni Ortaöğretim Okulu Özel Fen Lisesi Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Musevi İlkokulu Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu Özel Musevi Ortaokulu Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu Özel Rum İlkokulu Özel Rum Ortaokulu Özel Rum Ortaöğretim Kurumu Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu Özel Sosyal Bilimler Lisesi Özel Spor Lisesi Özel Temel Lise Özel Türk İlkokulu Özel Türk Okul Öncesi Kurumu Özel Türk Ortaokulu Özel Laboratuvar Lisesi Özel Fen ve Teknoloji Lisesi

Özel okul teşvik başvurusu ne zaman?

Özel okul teşvik başvurusu nasıl yapılır

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