İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Meteorolojinin verdiği bilgilere göre, çok aşırı sıcakların ortaya çıkardağı basınç değişiklikleri nedeniyle önümüzdeki hafta veya gelecekteki bir zaman diliminde yeniden aşırı yağışların görülebileceğini belirterek, "Afet boyutundaki sağanakların önüne geçmek çok kolay değil. Bu bakımda bize düşen görevleri yapıyoruz ama vatandaşlarımızı da teyakkuz halinde olmaları konusunda uyarıyoruz." dedi.



"Her yerde metro, her yere metro" sloganıyla çalışmalar yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda hedefine ulaşmak için yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli Metro hattı için kazı yapacak TBM'lerin kaynak programı gerçekleştirildi. Topbaş, Çobançeşme - Kuyumcukent İstasyonu'nda TBM montaj programında, Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı'nın İstanbullular için çok önemli olduğunu söyledi.



Metro hattında yürütülen çalışmaların detaylarına geçmeden önce gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Topbaş, öncelikle son dönemlerde maddi zararlara yol açan aşırı yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.



Dünyada küresel bir ekolojik kıyametten bahsedildiğini aktaran Topbaş, "Paris'teki İklim Zirvesi'nde bu dile getirildi. Gezegenimiz, 7,5 milyar insan, gezegeni doğru kullanmadığı için ciddi tehlike sinyalleri vermekte. Maalesef iklimlerde ön görülemeyen ciddi değişimler ortaya çıkmakta. Sadece bölgemizde değil, Avrupa'da, Latin Amerika'da, Kuzey Amerika'da Asya Pasifik'te ve her bölgede farklı sonuçlarla karşılaştığımız meteorolojik olaylar cereyan etmekte. İnsanoğlu olarak tedbirler alıyoruz ama doğayı kirletirsek, saygı göstermezsek sonuçları da çok can yakıcı olmakta. Bunun örneklerini birçok yerde yaşadık." diye konuştu.



"VATANDAŞLARIMIZ TEYAKKUZDA OLSUN"



Topbaş, İstanbul'da iki kez büyük sağanak görüldüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Şu anda uzmanlar, 'Bu saatlerde dışarıda olmayın' diye uyarıyorlar. Biz işimizin başındayız. Kente ve insanlığa hizmet vermek adına zamanla yarıştığımız için tabii ki çalışıyoruz. Ancak bu uyarıları vatandaşlarımızın dikkate almasını istiyoruz. Vatandaşlarımız dikkat etsinler. Başka uyarılar da gelmekte. Çok aşırı sıcakların ortaya çıkardığı basınç değişiklikleri, Meteorolojinin verdiği bilgilere göre, önümüzdeki hafta veya gelecekteki zaman dilimi içerisinde yine aşırı yağışlar gelebilir. Belediye olarak dere ıslah çalışmalarına yoğun şekilde devam etmekteyiz. Daha önce problemlerin yaşandığı Cendere Deresi'nde, ıslah ettiğimizden beri artık taşkınlar ve buna bağlı sorunlar yaşanmıyor."



Pek çok derenin ıslah edildiğini ayrıca ciddi önemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini ancak afet boyutundaki sağanağın önüne geçmenin çok kolay olmadığını vurgulayan Topbaş, vatandaşların teyakkuz halinde olmasını isteyerek, şunları kaydetti:



"Bu bakımda bize düşen görevleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızı da teyakkuz halinde olmaları konusunda uyarıyoruz. Şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de bir yerel yönetim anlayışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başlattık. O dönemlerde "çöp-çamur-çukur dediğimiz zaman diliminde yollardan geçilmez, 35 yaş altı bunu bilmeyecektir, bilemez de. Çöpler toplanamazdı. Su problemi vardı. İstanbul terk ediliyordu."

