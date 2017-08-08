Samsun'da arkadaşları 20 yaşındaki Emre Orakçı ve 18 yaşındaki Ahmet Özman'ı bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 yaşındaki Rıza Y., "Sarhoştum hatırlamıyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre olay, dün Canik İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Orakçı ve Ahmet Özman mahalledeki boş alanda yemek yerken arkadaşları olan ve alkollü olduğu belirtilen Rıza Y. yanlarına gelip yemeğe oturdu. Bu sırada Rıza Y. ile diğer 2 arkadaşı arasında iddiaya göre küfürlü konuşma nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli üzerindeki bıçakla Emre Orakçı'yı sağ kolundan, Ahmet Özman'ı da sol kolunun iki yerinden bıçakla yaraladı. Yaralılar, hastanedeki tedavileri ardından taburcu edildi.

Soruşturma başlatan polis şüpheliyi bugün yakalayıp gözaltına aldı. Polise ifade veren Rıza Y. "Sarhoştum. Niye bıçakladım hatırlamıyorum" dedi. Soruşturma sürüyor.